No sabía que había autogobierno en la Normal Justo Sierra: Chávez Mondragón

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El director de Sistemas de Información de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la SEP, Rafael Chávez Mondragón, quien se encuentra como mediador en el conflicto entre las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de Cañada Honda y las autoridades educativas del estado, dijo desconocer el sistema de autogobierno que existe en dicho plantel, ya que en la mayoría de las escuelas normales del país no se tiene una situación como esa.

En entrevista colectiva el funcionario federal expresó “puede ser algo que no está funcionando adecuadamente, no lo sé, al final de cuentas en esa parte de lo que es la operación en sí misma de la escuela nosotros como federación no nos podemos meter porque no nos faculta la ley, solamente somos normativos, esto ya es algo que es facultad exclusiva del gobierno del Estado y si está habiendo una desviación de lo que debería de ser una escuela es una facultad del Estado revertir esta situación; en realidad yo me estoy enterando ahorita que existe esa situación en Cañada Honda”.

No obstante, dijo que la autoridad educativa es respetuosa de la forma en la que se basan las decisiones de la Normal de Cañada Honda, pues en otras instituciones es el secretario de educación local o el gobernador quien decide la forma en la que se llevan a cabo las funciones académicas en los planteles escolares.

“Hay veces en que la elección del director de las escuelas normales hay veces que depende del secretario de Educación del Estado o del propio gobernador, hay muchos esquemas a lo largo y ancho del país de cómo están operando, pero en realidad este tipo de situaciones no tenemos facultades de meternos en su operación”.

Sobre la situación entre las normalistas y el IEA, mencionó que no existe un plazo fatal para llegar a una solución pues esto dependerá de la voluntad entre ambas partes, y en el caso del gobierno estatal siempre estarán abiertos al diálogo.

“No existe un plazo límite, eso va a depender de las estudiantes y de los funcionarios locales de educación de llegar a un acuerdo”.

Rafael Chávez Mondragón aseveró que el pliego petitorio de las estudiantes de Cañada Honda se ha mantenido en secreto debido a que las dos partes así lo han acordado y no será sino hasta que se logren los acuerdos cuando se pueda hacer público.

“Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, incluso estamos aquí coadyuvando a la situación para que las cosas lleguen a buen término, pero ellos deben valorar si las formas que están llevando a cabo en su legítimo derecho de manifestarse son las correctas”.