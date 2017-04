No renunció, lo renunciaron

El Clarinetero

Aguascalientes, Ags.- Hasta hace unos días, Salvador Farías Higareda cobró como SubProcurador de Verificación en las oficinas centrales de la PROFECO a nivel federal.

Sin embargo con los recientes ajustes que hubo en la dependencia en donde Ernesto Nemer fue designado coordinador de la campaña del tricolor Alfredo del Mazo al gobierno del Estado de México, fue sustituido por Rafael Ochoa.

Este último le tenía varias guardadas a Farías Higareda que para acabar pronto no aguantó un “corte de caja“.

Entonces por presuntos malos manejos le dieron una salida digna y el presidente de la Asociación Política, Corazón Hidrocálido que el pasado 31 de enero busco ante el mismo Instituto Estatal Electoral pasar de ser solo asociación a convertirse en un partido político local, pues también inicia un proceso de expulsión del PRI de acuerdo a estatutos.

Qué ahora Farías Higareda pretenda vender espejos y diga que busca ser dirigente local del PRI, cuando se le olvida que en el preciso momento en que pretende crear su propio partido automáticamente esta fuera del Revolucionario Institucional.

La verdad es que el propio ex candidato por el tricolor a la alcaldía capitalina en el 2001 sabe que esta perdido, se abrió muchos frentes en la PROFECO, no trabajó en la pasada campaña electoral y su principal acto de traición el buscar ahora dirigir un partido local, lo dejan muy mal parado, sobre todo ante los priistas, entre quienes cree que no tienen memoria.