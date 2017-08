¿No puedes alcanzar el orgasmo? Podrías estar pasando por alto alguna de estas 7 cosas

Vix Mujer

CDMX.- Tus experiencias sexuales, en vez de ser placenteras, pueden llegar a ser frustrantes si constantemente sientes que estás en límite de llegar al orgasmo y no lo alcanzas.

Distraerte durante el sexo es fácil y hay varias razones por las que te puedes sentir bloqueado en un determinado momento. A continuación te damos algunas posibilidades por las que podrías estar frenando tus orgasmos.

#1 No sabes cómo se siente

Aunque no lo creas, muchas mujeres nunca han sentido un orgasmo y siempre existe cierto miedo de lo que no conoces, o no has llegado a alcanzar. Si esto te sucede es recomendable que te masturbes más seguido e identifiques lo que más te gusta, tu punto G, tu punto C, así como indicarle a tu pareja qué es lo que más te satisface en el sexo.

#2 Ignoras tu punto C

Es importante identificar las posiciones sexuales que estimula tu punto G, pero tampoco debes ignorar tu clítoris. De hecho es el que más te da un empujón de placer durante el sexo. Hay más terminaciones en el clítoris que dentro de la vagina, es raro que se llegue al orgasmo si no se estimula el punto C.

#3 No haces pipí antes

En el momento del sexo puede que ignores lo que te dice tu vejiga, pero si tu pareja estimula tu punto G puede hacerte sentir que tienes que ir al baño. El punto G esta rodeado de glándulas de Skene, que están conectados a la vejiga, por lo que puede darte la sensación de querer hacer pipí, aunque realmente no tengas. Para evitar esto ve al baño antes de tener sexo para que te sientas más cómoda y tengas la seguridad de que no tienes que ir al baño, esto te relajará más.y podrás llegar al clímax más fácil.

#4 Estás distraída

Es muy fácil distraerse durante el sexo y a veces es por el más mínimo detalle. Una vez que eso pasa las posibilidades de que tengas un orgasmo se disminuyen considerablemente. Cualquier distracción mental puede disminuir tus impulsos sexuales.

#5 No te gusta perder control

Es natural que queramos estar en control de la situación, pero hay muchas cosas que simplemente no se pueden controlar, entre ellas los orgasmos. Además, tener un orgasmo no significa perder el control, a lo mucho tus extremidades temblaran y tu pared vaginal se contraerá. Puede parecer obvio, pero muchas mujeres no se percatan de que si no se relajan es difícil llegar al orgasmo.

#6 Cambias de posición muy seguido o no pruebas nuevas posiciones

Cambiar de posición puede hacer el sexo más divertido, ademas es así como ambos conocen lo que más les gusta. Pero trata de no cambiar muy seguido de posición, necesita haber cierto ritmo para llegar al clímax, una sensación consistente o se perderá el orgasmo.

#7 Te saltas el faje

Seguro te ha pasado: tu pareja tiene prisa de llegar a lo mejor y quiere saltarse todo lo que viene antes. En promedio a las mujeres nos toma unos 20 minutos en llegar al nivel que requerimos para llegar al orgasmo. Suena como un largo tiempo pero “calentarnos” nos es tan rápido como pasa con muchos hombres. Además, que una mujer tenga un orgasmo durante el faje incrementa las posibilidades de que tenga otro durante la penetración.