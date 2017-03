No puede celebrarse el Día de la Mujer si persiste la violencia de género: F. Avelar

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los actos conmemorativos en torno al Día Internacional de las Mujeres son un llamado urgente e impostergable a la reflexión para definir acciones efectivas para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres, una fecha que no es posible celebrarse cuando la violencia de género sigue cobrando vidas, dificultando o impidiendo a muchas mujeres realizarse plenamente como personas; manifestó el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, durante el inicio de las actividades emprendidas por la Defensoría de los Derechos Universitarios a través del Comité Institucional para la Equidad de Género (CIEG) con motivo del 8 marzo.

Al respecto, destacó que entre los sucesos que dieron forma a la instauración del Día Internacional de las Mujeres se encuentra un incendio en Nueva York donde murieron más de 100 mujeres, el cual se desarrolló en un contexto en el que ya se habían expuesto diversas demandas de obreras norteamericanas que pedían condiciones de trabajo dignas, sueldos iguales a los que ganaban los hombres y jornadas laborales no mayores a 10 horas; por lo que el actual 8 de marzo continúa siendo un símbolo de los estragos que causan la injusticia, el sexismo y la falta de conciencia respecto a la equidad de género.

Debido a esto, comentó que se debe reconocer y agradecer a todas las personas que han logrado avances significativos en la materia, pero también cuestionar qué acciones se pueden realizar en el día a día, para que mujeres y hombres vivan en una verdadera equidad de derechos, respeto, dignidad, seguridad personal y una vida libre de violencia; por lo cual es indispensable informarse y conocer la historia que antecede a las sociedades.

Durante el evento conmemorativo, la defensora de los Derechos Universitarios, Hilda Eugenia Ramos Reyes, apuntó que desde hace cinco años la UAA ha impulsado un importante trabajo de presencia y reconocimiento de las actividades académicas y de difusión que se desarrollan para promover la cultura de la igualdad entre hombres y mujeres mediante el CIEG, así como otras acciones de diagnóstico.

Por ello, agradeció la participación de diversas organizaciones civiles locales y nacionales, actores sociales, ciudadanos y ciudadanas en las diferentes ponencias, mesas de trabajo y talleres desarrollados; actividades a través de las cuales se abona a la construcción de una sociedad que busque la igualdad por una vida libre de violencia.

Por su parte, Elsa Gabriela Ruiz Guillén, coordinadora del CIEG, mencionó que se han logrado diferentes avances en el reconocimiento de derechos ciudadanos y laborales de las mujeres, así como de la violencia de género como una problemática que traspasa el ámbito de lo familiar, lo cual ha posibilitado que actualmente se cuente con diferentes normatividades locales y nacionales para promover condiciones de igualdad entre hombres y mujeres; sin embargo, aún es indispensable desarrollar programas para la prevención y erradicación del feminicidio, al igual que generar mecanismos que aseguren la participación directa de las mujeres en el ámbito político, particularmente en las áreas de toma de decisión, pues esto permitiría la implementación de políticas públicas con una visión integral.

Por ello también dijo que es necesario que los hombres reconozcan su responsabilidad y sean partícipes de las acciones que busquen la igualdad de condiciones entre los sexos, como respetar la autonomía de las mujeres y compartir tanto el trabajo doméstico como de cuidados en el hogar; y muestra de ello es que en la UAA buscará sumarse a la campaña de ONU Mujeres: He for she (Ellos por ellas), con la intención de involucrar a los jóvenes en la defensa de los derechos de las mujeres.

Como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres se realizó la exposición fotográfica “Las divas del cambio. Nuevos modelos del comportamiento femenino en la primera mitad del siglo XX”, desarrollada por estudiantes de historia, coordinados por la catedrática Yolanda Padilla, en colaboración con el equipo de la bóveda Jesús F. Contreras; en la cual se aprecian diversas actrices y cantantes, como Mimí Derba, Virginia Fábregas y Pastora Imperio, entre otras, quienes destacaron en el ámbito público en una época en la que las condiciones sociales mantenían una barrera para el acceso de las mujeres a dicho espacio.

Igualmente se realizó el panel “Feminismos: aportes y desafíos”, en el cual Marcela Martínez Roaro, Gloria Elena Bernal y Elsa Gabriela Ruiz Guillén conversaron sobre los diferentes movimientos sociales liderados por mujeres en México y Aguascalientes, así como sus aportes para la cultura de la equidad. Además, se presentó el libro “Primer congreso feminista en Yucatán”, en compañía de Ma. de Lourdes García Acevedo, coordinadora del Frente Feminista Nacional.