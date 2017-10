No prosperará amparo para que diputados no se separen del cargo en campaña

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- A decir del diputado local del PRD, Iván Sánchez Nájera, no prosperará el amparo promovido por seis legisladores locales para bloquear el apartado en donde se señala que los interesados en contender por una probable reelección tengan que separarse del cargo 90 días previos al día de los comicios.

Aunque dichos legisladores quieran permanecer en el cargo durante el periodo de campaña electoral se ve muy complicado que pueda proceder ya que no se tienen los mismos elementos que en el caso de Yucatán, en donde sí se pudo echar para atrás la determinación que iba en el mismo sentido.

“En Yucatán la legislación no era clara, al caso de Aguascalientes que claramente nos pide la separación del cargo pero será un asunto que decida el tribunal…mira la justificación la tendrán en cuanto a no descuidar las labores legislativas, nosotros consideramos que si se llega a presentar el caso se puede trabajar muy bien con el diputado suplente entonces creemos que no es necesario”.

Aunque los diputados y diputadas promotores del recurso jurídico están en su derecho de hacerlo, no es lo más ético que permanezcan en su cargo durante la campaña electoral ya que esto se podría prestar a malos entendidos y a un probable desvío de recursos públicos para destinarse en las campañas electorales.

Asimismo consideró como incongruente la postura de los legisladores disidentes ya que fueron ellos mismos quiénes votaron a favor de la separación del cargo en un plazo no menor a 90 días previos a la jornada de comicios.

Iván Sánchez Nájera aseveró que al final de cuentas serán los tribunales quiénes determinen el rumbo del recurso jurídico, así como responsabilidad de los ciudadanos el elegir al mejor candidato para designar a los 27 diputados que conformarán el Congreso Estatal.