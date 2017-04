No me voy de la política: LARF

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Asegura el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, que aún tiene futuro en la política por lo que pidió a los actores políticos de la entidad que no lo den por muerto.

Agregó que aún mantiene potencial para desarrollarse en el servicio público además de que mucha gente le sigue mostrando su respaldo.

Sin embargo, aseveró que primero tiene que solucionar los asuntos legales que tiene pendientes para concentrarse de lleno en la política.

“Yo no puedo decir de este plato no comeré o no beberé, yo simplemente ahorita no tengo planes, ahorita lo que quiero es resolver de plano todos los asuntos legales y ya posteriormente decidiré, pero como quiera el capital político pequeño o grande que tenga, pues ahí está vigente, no ha desaparecido”.

Incluso, el ex mandatario afirmó que su primer detención en la Plaza de Toros Monumental en el año 2014 se dio por su popularidad a comparación de la que tenía Lozano de la Torre en ese momento.

“Tan es así que la primera vez que me detuvieron fue en la Plaza de Toros Monumental y es cuando el gobernador me vio ahí saludando a la gente como acostumbro, simplemente lo hago por educación y porque me gusta ver a la gente y saludarla, e hizo un berrinche este señor por su forma muy particular de ser y empezó a mover los hilos ahí, empezó a enojarse y mando llamar al Procurador y que fueran por mí, y que no me quería ver ahí en la plaza, que me detuvieran y que me inventaran lo que sea y eso fue lo que hicieron”.