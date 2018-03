“No me voy a meter en el proceso electoral”: Jiménez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa capitalina, la panista, Teresa Jiménez Esquivel descartó de momento participar en mítines durante las campañas electorales, aunque dejó abierta la posibilidad de una invitación del Partido Acción Nacional, en el que milita.

“Yo estaré cuidando la alcaldía y enfocada en mis tareas. Yo trabajo hasta los domingos, no tengo descanso y tengo que estar en los procesos administrativos, pues nosotros como administradores públicos debemos estar aquí”, comentó en entrevista colectiva.

– ¿No harás presencia en las campañas?

– Depende de lo que mi partido me diga y de acuerdo a la ley, estaré cuidando siempre las formas. Seguimos trabajando hasta en las noches. No me voy a distraer de los procesos administrativos y seguiré enfocada en sacarlos, donde tenemos mucho trabajo.

– ¿Qué opinión le merece la postura del PRD en el sentido que Ricardo Anaya no inicia bien la campaña?

– No me voy a meter en el proceso, la verdad es que yo voy a estar enfocada a los procesos administrativos de la alcaldía.

Jiménez Esquivel informó que ya iniciaron en operación los primeros relojes checadores en oficinas del municipio, para evitar que servidores públicos descuiden tareas por andar en campañas.

“Seré respetuosa de lo que la ciudadanía me encomendó, que los funcionarios estén laborando sus horas. Ya después del horario laboral, seré respetuosa de sus tiempos libres”, apuntó.

Adicionalmente, la primera edil confirmó que se mantiene en pie el proyecto de abrir dos nuevas delegaciones en el municipio capital, para llegar a una decena en el ayuntamiento capitalino; aunque descartó fecha para la apertura de estos nuevos espacios.