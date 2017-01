No más favoritismos ni compadrazgos en Aguascalientes: Orozco

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Frente a los representantes de todos los organismos involucrados en la conformación de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, misma que hoy celebró su primera sesión extraordinaria, el panista, Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado, dejó muy claro que durante su administración “las reglas cambiaron” respecto a este rubro que tanta polémica ha generado en distintas gestiones de gobierno.

De entrada, precisó que el único objetivo que tiene esta comisión es “generar un Aguascalientes como una ciudad humana para los próximos años con dinamismo y orden”, quitando cualquier indicio de favoritismo o compadrazgo.

Recordó que uno de los reclamos más recurrentes en su campaña electoral era sobre el código urbano. Por esto mismo, les exigió a los miembros de dicha comisión cambiar sentido en que los empresarios, desarrolladores y constructores tienen en cuanto a desarrollar el suelo. “Se han hecho muros de cerradas y vialidades de diferentes tamaños que no salen a ningún lado, todo porque se antepone siempre el interés de la plusvalía de la tierra a favor de unos cuantos, con beneplácito de la autoridad que se los permite”, aseveró.

Recalcó que a él no le temblará la mano si hay que ejercer dureza en las decisiones. “Se debe hacer un planteamiento para tener más calidad de vida, eso es lo único que importa. Yo no tengo ningún compromiso con algún desarrollador y ya tengo un terreno, no pienso comprar más”, ironizó.

Les exhortó a meterse en este discurso para que si se tiene que partir algún terreno por generar una vialidad necesaria, una planta tratadora o evitar que el cause de un rio afecte, “se haga sin venir a pedirme que se mueva un poquito la calle o avenida para no afectar el terreno de alguien (…) como pasaba antes, y no quiero pensar en que se generaban moches”, comentó.

Añadió en que todos los miembros de la comisión son autoridad, por lo que no deben pensar solo en un periodo corto en el que estarán en funciones, sino generar un contexto urbano cordial y que cuide al medio ambiente, “al menos para los próximos 50 años; porque vale más tener una ciudad ordenada que los muchos favorcitos que se hacen”.

Tras esta regaño y arenga, lamentó que este tipo de comisiones –encargadas de movilidad y desarrollo urbano- sigan siendo integradas solo por funcionarios. “Esto tiene que ir revirtiéndose para involucrar cada vez más a la ciudadanía, por lo que esta será la primera misión de esta comisión”, adelantó recordando que estas acciones generan empleo, por lo que deberán adecuar el código para generar el desarrollo deseado, siempre de la mano del congreso legislativo.

Por último, pidió también desarrollo en los municipios del interior para que tengan la misma calidad de la capital. “Hay que ver por su desarrollo porque requieren que les metamos mano. De verdad, escuchen a la gente y llénense de su opinión porque ellos son los que viven a diario la problemática en este sentido”, finalizó.