No más escuelas de tiempo completo: Raúl Silva

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Para el proximo ciclo escolar 2017-2018 no se tendrán más escuelas de tiempo completo, ya que no se cuenta con el presupuesto necesario y solo trabajarán de esta manera los 568 planteles que ya contaban con el programa, así lo comentó Raúl Silva Pérezchica, director del Instituto de Educación de Aguascalientes.

“Ahorita no tenemos proyección de aumentos, es decir la última vez que estuvimos trabajando con la gente de la parte central nosotros estamos considerando quedarnos con el mismo número de escuelas de tiempo completo, no hay presupuesto y ustedes saben que este año ha sido particularmente difícil en la parte presupuestal, no solamente para el estado sino para la propia federación, entonces queremos quedarnos con las escuelas que por lo menos tenemos ahorita”.

También agregó que este programa de tiempo completo es uno a los que más se destina recursos en el sector académico.

“Tenemos un presupuesto de 173 millones de pesos, es lo que tenemos para este ciclo escolar 2016- 2017 y con ello es el programa que más dinero federal tiene aparte del de sueldos que es el Fondo Nacional para la Evaluación, pero es el programa educativo que más recursos tiene aplicados en Aguascalientes”.

En la actualidad se cuenta con 90 mil alumnos estudiando en tiempo completo de los 286 mil que contemplaba el sistema educativo de la entidad.