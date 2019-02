No hubo tintes políticos en renuncia de Alma Hilda Medina: Morán

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, negó que existan tintes políticos tras la renuncia de la ahora ex titular del Servicio Nacional del Empleo, Alma Hilda Medina.

Lo anterior, luego de especulaciones que derivaron de una fotografía que circulara de la ahora ex funcionaria estatal al lado de la aspirante a candidata del PAN, Teresa Jiménez durante su registro.

Sin embargo, el propio Morán Faz aclaró que fue la misma Alma Hilda Medina quien desde 10 días atrás había presentado su renuncia, aduciendo la atención a asuntos de intereses personales.

Explicó que él mismo en su calidad de responsable superior del área del Servicio Nacional del Empleo y el propio Gobernador, Martín Orozco le insistieron en que se quedara en el cargo luego del trabajo que había venido realizando de manera profesional, sin embargo al final no aceptó y reiteró que se tenía que separar del cargo para atender asuntos personales.

Para concluir, apuntó que lo demás que se diga o que se quiera ligar con asuntos que se dieron en el municipio son meras especulaciones.