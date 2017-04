No hubo actos de corrupción en adquisición de camiones recolectores de basura: Arámbula

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Reitera el Ayuntamiento de Aguascalientes total transparencia y legalidad en la compra de los nuevos camiones compactadores para prestar el servicio de recolección de basura. Con base a las declaraciones emitidas por el regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya, el titular de la Secretaría de Administración, Antonio Arámbula López, puntualizó que los procesos de adquisición se realizaron conforme lo marca y faculta el Código Municipal.

El funcionario informó que en primera instancia se adquirieron de manera directa el pasado mes de febrero siete unidades, mismas con las que era urgente contar para regular la recolección de residuos en la ciudad capital. Expresó que está en toda la disposición y apertura de mostrar al Regidor la documentación correspondiente de los procesos.

“Diferenciar cuando teníamos la contingencia se compraron siete camiones y se adjudicaron al proveedor que nos tuvo el tiempo de compra más corto, nos los tuvo en 15 días, no es algo que se entrega rápido, no es algo que está a la mano, entonces se compraron por adjudicación directa y por excepción siete camiones”.

En este sentido, agregó que para seguir mejorando la prestación del servicio y ante el inminente inicio de la Feria Nacional de San Marcos era necesario comprar cinco camiones más y una unidad para transportar grandes volúmenes de basura compactada a la estación de transferencia y que evitará el desgaste de los camiones dando vueltas al relleno sanitario.

Por lo anterior, se abrió la Licitación Pública Nacional GMA 005 17, misma que se firmó el pasado 15 de marzo, se publicó debidamente en los principales periódicos locales el día 16, y se dio el fallo el 30 del mismo mes.

“Llegaron varios competidores, debo decir que hubo un competidor que se inconformó porque no cumplió las bases y llegó a la apertura queriendo participar, pero no podemos permitir eso, porque entonces sería a discreción, se abrieron los paquetes que cumplieron en tiempo y forma, que cumplieron los requisitos, y la licitación se hizo conforme a la ley, tan es así que al abrir los paquetes algunos tenían inconsistencias, uno se pasaba del tope presupuestal, otros tenían errores y no era el artículo cotizado, ninguna propuesta cumplía y se declaró desierta la licitación”.

Sin embargo y debido a que ninguno de los candidatos cumplía con los requerimientos necesarios, pues superaban topes presupuestales entre otros inconvenientes, la licitación tuvo que ser declarada como desierta; el Secretario de Administración señaló que en esos casos La Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios en el Artículo 63, faculta al Ayuntamiento a hacer un procedimiento de compra normal para adquirir insumos necesarios para satisfacer los requerimientos apremiantes.

Al ser los camiones una herramienta indispensable, se hizo un procedimiento de compra normal en el Sistema Integral de Administración y Gestión Financiera (SIMA), se subió la requisición en los primeros días de abril a través de la Secretaría de Servicios Públicos, se publicitó en el sistema de compras que tiene el Municipio, se inscribieron proveedores y es así como se adjudicó al que ofreció mejor costo, tiempo de entrega y que cubría los requerimientos de calidad y capacidad.

“Hubo un proveedor que cumplía nuestros requerimientos de entrega, rápido y que además había una oferta de no pedir anticipo, se hizo la orden de compra. No sé en dónde está la inconformidad, creo que todo está apegado a la ley”.

Además, Arámbula López enfatizó que el Comité de Adquisiciones trabaja en total apego a la legalidad y da certeza de las compras que realiza el Municipio, en apego a la instrucción de la alcaldesa Tere Jiménez de no parar la prestación de servicios, en este caso uno tan importante como es la recolección de basura en toda la ciudad y es que tan solo en el perímetro ferial se estima recolectar alrededor de 30 toneladas de basura diariamente.

Finalmente, mencionó que en las compras que realice el Ayuntamiento Capital se cuidará que se cumpla con las características que permitan ofrecerle a la ciudadanía servicios eficientes y se valorarán costos y beneficios.