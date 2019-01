No hay solución aún ante desabasto de gasolina: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Continúa si haber solución al tema del desabasto de gasolina en Aguascalientes, lamentó con preocupación el Gobernador Martín Orozco Sandoval.

El jefe del ejecutivo adelantó que sostendrá una plática con el titular de Pemex para tocar este delicado asunto que ya comienza a ser desesperante en la población de esta entidad.

Incluso, el propio gobierno y los municipios se han visto afectados, donde en principio lo que se está garantizando es el abasto de combustible para patrullas, ambulancias, protección civil y bomberos para no desatender las emergencias.

En lo general también el gobierno la ha padecido, pues al igual que a cualquier ciudadano también se les está vendiendo solo 500 pesos para que ajuste la mayor cantidad de ciudadanos.

Entre las medidas que se tomaron por esta situación están la de evitar mover el mayor número de unidades a eventos públicos o bien en un solo automóvil llevar a varios compañeros a los mismos.

Entrevistado en el marco de los honores a la bandera en un jardín de niños en la comunidad de “El Aurero” en Jesús María, el ejecutivo se sincero al comentar que de momento no tenía cifras del número de estaciones de combustible cerradas, aunque por otro lado también indicó que no tiene conocimiento de que ya existan repercusiones por este tema en la movilización de alimentos, lo cual de darse agravaría la situación.