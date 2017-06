No hay problema para que sean 120 espacios para Cañada Honda: IEA

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Como si se tratara de un pacto cordial, el gobierno de Martín Orozco Sandoval, organizó una mesa de diálogo –como las que afirma que se han estado llevando a cabo desde hace unos días- para que los medios de comunicación pudieran atestiguar el intento de negociación con las alumnas de la Escuela Normal Rural ‘Justo Sierra’ de Cañada Honda.

El lugar elegido fue la Casa Terán, recinto cultural en pleno corazón de la capital del estado, en donde todo se dispuso para negociar, aunque a última hora, las manifestantes no acudieron al lugar, avisando que la presencia de los medios no les parecía correcta. “Siempre ha habido respeto, a pesar de que no se llega a acuerdos”, precisó Raúl Silva Pérezchica, director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

Como se ha venido mencionando, el funcionario explicó que más allá de una minuta con muchos puntos de acuerdo, la discordancia pasa por dos prioritarios: la parte de no hacer a la escuela mixta y la cantidad permitida para la matrícula que ha pasado de 120 a 100, tras la publicación de la nueva convocatoria.

Empero, Silva Pérezchica explicó que parte del acuerdo firmado es que el comité estudiantil de dicha institución no puede romper el diálogo con el IEA, tal como ocurrió cuando las manifestantes se plantaron frente a Palacio de Gobierno. “Siempre estuvimos dispuestos a recibirlas, poniendo cargos altos del IEA para este motivo, debido a la demanda que tengo. Por eso, al no poder atenderlas personalmente, decidieron incumplir lo pactado”, dijo.

Con el mismo tono, avisó que el IEA no ha dejado de ver como negociable los puntos que han molestado a las alumnas y que quedaron plasmados en la convocatoria. “No tenemos problema en que la matrícula pudiese llegar a 120 alumnas, pero queremos que se respete el pacto que se firmó en la minuta y que fue violado, no por nosotros, sino por el comité estudiantil que se plantó frente a gobierno”, comentó.

Eso sí, anticipó que la postura de hacer una escuela mixta difícilmente cambiará, “por una tendencia universal, que nos indica ser incluyente y mixta, para poder contar con gente de cualquier ideología y de muchas partes del país”, concluyó.