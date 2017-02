“No hay prisa para denunciar anomalías en gobierno de CLT“: Luévano

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Javier Luévano Nuñez, secretario general de gobierno, respondió a las críticas emitidas por Norma Esparza Herrera, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien calificó como “habladurías” a las denuncias frente a los medios sobre malos manejos de recursos públicos en prácticamente todas las dependencias durante la gestión de Carlos Lozano de la Torre. “No hay prisa”, dijo el funcionario defendiendo el hecho de no haber iniciado un proceso legal respecto a este tema.

Tan no hay prisa, que lejos de estimar un periodo para presentar las demandas a las autoridades correspondientes, declaró que al no existir un tiempo límite, podría llevarse varios años de la administración actual, reiterando que el mismo Martín Orozco Sandoval ha dado órdenes de no hacer las cosas con prisa. “Creo que las responsabilidades no eximen de tiempo necesario”, aseveró en su defensa.

Reiteró el discurso que se ha venido pronunciando desde el palacio de gobierno: “en su momento se presentará toda la información de cada una de las áreas que se están revisando toda la información de cada una de las áreas involucradas”, precisando que algunas incluso han solicitado más tiempo o más gente para auditorias para recabar más datos.

Por último, informó que se sigue avanzando en el proceso de revisión respecto a las concesiones irregulares de taxi que se entregaron, aseverando que no se han presentado nuevos casos, “y ninguna devolución voluntaria”. Mismo caso respecto a las notarías otorgadas a varios actores políticos, las cuales ya se han suspendido seis, “mientras el resto siguen estando suspendidas”.