No hay partidos corruptos, hay políticos corruptos: Meade

La Jornada

A la preocupación de los representantes de las grandes compañías estadunidenses asentadas en México y afiliadas en la Cámara Americana de Comercio, respecto de por qué aceptó ser candidato de un partido corrupto , José Antonio Meade respondió: no hay partidos políticos corruptos, hay políticos corruptos, y vale la pena distinguirlo .

México necesita, añadió, que los malos políticos enfrenten la consecuencia de sus acciones y estén en la cárcel, y lo planteo desde la tranquilidad de no estar involucrado en ningún escándalo .

Ayer, al final de su participación en la 101 asamblea general de dicha cámara, los socios preguntaron al candidato presidencial de la coalición Todos por México por su estrategia para deslindarse, porque la marca del PRI es una marca que ha sufrido en su campaña.

Sin inmutarse ante la carga de la pregunta, el ex titular de Hacienda contestó: A México no le sirven las etiquetas, en términos de partidos políticos buenos o malos. No sirven las etiquetas, sino el deslinde de responsabilidades de políticos honestos y de quienes no lo son. Yo soy un político honesto. No he recibido un peso al margen de la ley .

–¿Cómo dará seguimiento a las denuncias de corrupción de funcionarios del partido que han formado parte de la actual administración? ¿Cómo quitarse la losa de corrupción que todos conocemos? –le insistieron.

–El combate a la corrupción no es sólo un tema de voluntad política; en mi caso, es además ejemplo. Y se puede ser honesto, no sólo porque lo declaro, sino lo compruebo.