No hay donadores de sangre para apoyar a niños con cáncer

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- Es necesario fomentar más la cultura de la donación de sangre en la población de Aguascalientes ya que en la actualidad hay un considerable déficit de donadores para apoyar a los niños que padecen cáncer infantil, así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación Mexicana de Apoyo a los Niños con Cáncer (AMANC), Ana María Tiscareño Rizo.

Añadió que hay muchos casos en los que los padres de familia tienen que vivir un verdadero suplicio para encontrar los donadores de sangre que se necesitan para concretar las cirugías de sus hijos.

Por este motivo se está buscando la posibilidad de crear un “stock” de personas que sean aptas para donar a fin de solicitar su apoyo en caso de ser requeridos y deseen contribuir a dar vida a los pequeños con cáncer.

Para la donación de sangre es necesario cumplir con ciertos requisitos como no haber bebido alcohol o estar tatuado, pero que en el mismo banco de sangre, que se encuentra atrás del hospital de la mujer, harían el estudio para saber si la persona es apta o no, lo que si es importante decir es que no importa el tipo de sangre y que si se tiene que dar el nombre de la niña o niño, para que realmente vaya la donación a esa persona que lo necesita.

En la actualidad, AMANC brinda apoyo a 64 niñas y niños con cáncer y se está trabajando para otorgar una atención más integral para solucionar las necesidades que tengan las familias de los infantes.