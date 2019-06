No hay distracción de trabajadores del gobierno por conflicto del SUTEMA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, que no hay distracciones de trabajadores del estado por los conflictos que se están dando al interior del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes (SUTEMA).

“La mayoría de los trabajadores del estado y de los municipios están trabajando en orden, les puedo garantizar que no hay distracciones y se continúa con el trabajo normal, donde si bien hay interés en lo que va a pasar con su representación sindical, pues ellos entienden que lo primero es el trabajo y no se ha descuidado el mismo”.

Abundó en que es un conflicto entre dos grupos que han estado desde el sexenio pasado en una polémica, por lo que esto no debe ser motivo para contaminar al total de los trabajadores.

Aseguró que el gobierno del estado mantiene las manos fuera de este conflicto, negando que esté teniendo negociaciones con un grupo en particular que busca la dirigencia.

Por último, llamó a la cordura de las partes en conflicto, dejando que sean los tribunales quienes den la razón a quien legalmente la tenga, por lo que la autoridad no se sentará con ningún bando hasta que se defina en base a la ley quién es el representante de los trabajadores.