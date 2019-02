No hay denuncias por peleas de perros en Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura la Procuradora Estatal de Protección Ambiental (Proespa) Ofelia Castillo que no se tienen ninguna denuncia formal por peleas de perros en Aguascalientes, si dejar descartar que no existan las mismas.

Relató que el último reporte por presuntas peleas de perros clandestinas se dio en el año 2017 donde no se encontró nada.

“Fuimos a atender el reporte, nos decían de un lugar donde supuestamente peleaban perros, llegamos al lugar no nos quisieron abrir, nos recibió un niño y solo alcanzamos a ver una caminadora y algunos medicamentos, regresamos en una semana con una orden de inspección y el lugar estaba abandonado donde no había nada en el sitio”.

Abundó en que en 2018 no hubo ni un solo reporte, sin embargo están abiertos a recibir las denuncias ciudadanas, siempre y cuando estén bien sustentadas.

Cuestionó que existan activistas de redes sociales quienes porque un perro ladra denuncian maltrato movilizando a la autoridad que certifica en muchos casos que no hay tal violencia animal.

Así mismo se denuncian casos que ni siquiera son de Aguascalientes y en el peor de los escenarios donde solo pretenden molestar a los dueños de las mascotas por rencillas.

“Tenemos casos de gente que reporta que el perro ladra, que el vecino es karateka y lo golpea o que es matón y la va a ser algo al animal cuando ni siquiera es cierto”.

Para concluir, hizo un llamado a la población a ser responsables con las denuncias para actuar con precisión en aquellos casos reales.