No hay denuncias de activistas contra la autoridad por detenciones

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Sub Secretaria de Gobierno, Claudia Ortega, afirmó que no existe ninguna denuncia en contra del gobierno, ni en la fiscalía ni en derechos humanos por la detención de personas durante la protesta del fin de semana pasado por la construcción del paso a desnivel en el cruce de Segundo Anillo y Antiguo Camino a San Ignacio.

La funcionaria estatal dejó en claro que en ningún momento se les detuvo por manifestarse, sino por el hecho de que las personas detenidas generaron descontrol, lo cual puso en riesgo al resto de los ahí presentes que se manifestaban sin mayor problema.

Insistió en que en ningún momento se les trato mal o existió uso excesivo de la fuerza.

Por su parte, el Vice Fiscal de Investigación Antonio Zermeño, confirmó que efectivamente ante la Fiscalía del Estado no se tiene ninguna denuncia de los detenidos en contra de las autoridades.

Aclaró que como cualquier otra puesta a disposición derivada de la Secretaria de Seguridad Pública se recibió la misma junto a los detenidos y se abrió una carpeta de investigación.

Se tuvo total apertura con el Observatorio Ciudadano y con Derechos Humanos, donde se procedió conforme al término legal y a las disposiciones establecidas en el código nacional como cualquier otra investigación.

“Nosotros nos apegamos a ciertos lineamientos y directrices que nos marca el código procesal nacional y en base a eso es que hasta este momento no tenemos una queja formal en contra de esta detención, ni tenemos una denuncia derivada por estos hechos”.