No hay denuncia alguna en la SSPM por intentos de secuestro en la UAA: Martínez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Seguridad Pública del municipio capital, Antonio Martínez Romo, estableció que se mantienen rondines en casas de estudio, luego de versiones en redes sociales señalando supuestos casos de plagios en contra de alumnas.

“Estamos haciendo un barrido en todas las universidades, en los centros de estudios y revisando la información que fuera requerida”, comentó.

Aunque se generaron versiones en torno a las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el funcionario capitalino aclaró que no ha existido una queja concreta.

“De manera personal, que alguien haya llamado no lo hemos tenido. Lo hemos visto en redes sociales, pero no vamos a desestimar”, abundó el secretario de Seguridad Pública.

– ¿Alguna denuncia recibida?

– Al menos en nuestra área de comunicaciones, no.

Martínez Romo dijo garantizar la seguridad de las estudiantes de la ciudad.