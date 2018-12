No hay ataques directos contra UBER en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No existen ataques directos en contra de UBER ni hacia ninguna otra empres en particular mediante operativos de la Dirección de Transporte para detener a unidades sin registro, aseguró el Director del Transporte Público, José Antonio Gómez Sánchez

Luego de quejas de choferes y propietarios de unidades en el sentido de la existencia de trabas para obtener el registro, así como de operativos dirigidos hacia ellos en particular, el funcionario estatal negó tal situación por parte del estado.

“Definitivamente ni lo es, ni lo será, estamos consignado únicamente a aquellos que están fuera de la ley sin distingo de marcas”.

Dijo desconocer el número de unidades que operan con sistema de plataforma digital en el estado al no tener todavía el registro completo de empresas, unidades y choferes.

Mientras las unidades no estén en regla, advirtió de incertidumbre e inseguridad los usuarios del servicio que pueden verse sorprendidos, incluso por alguien que intente hacer daño.

Taxifive sigue siendo hasta ahora la única empresa con registro oficial en la Coordinación de Movilidad y a este se le acaba de sumar Taxi Fiu, donde entre ambas operan hasta mil unidades.

Reiteró que el llamado sigue siendo a acercarse para obtener su registro y evitar estos problemas de las detenciones, advirtiendo que los operativos van a continuar.