No han renovado vigencia 100 mil afiliados al Seguro Popular en Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Seguro Popular cuenta a la fecha con más de 475 mil afiliados, de los cuales cerca de 100 mil no se han presentado a verificar su vigencia, por lo que el titular de este órgano en Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez, hizo un llamado a la población en general a que acuda a cualquier módulo a realizarlo de manera gratuita.

Reiteró que el Seguro Popular es un brazo financiero de la Secretaría de Salud Estatal para aquellas personas que no cuentan con seguridad social, especificando que no es un hospital, no hay médicos, ni medicamentos, se trata de una subrogación al ISSEA los servicios, pero las personas deben estar afiliadas.

Este programa tiene en su lista de atención más de 600 enfermedades, por lo que es importante ubicar a cualquier gestor médico que se encuentra en los módulos de los hospitales del Sector Salud, para conocer la cobertura del mismo.

Piza Jiménez Informó que si bien las enfermedades renales no están dentro de los servicios subrogados, por considerarse dentro de los gastos catastróficos se destina gran parte del presupuesto a la prevención de los padecimientos que las causan, como la diabetes, hipertensión, obesidad, y todo lo que conlleve la educación para la salud.

Finalmente, el funcionario señaló que los módulos de afiliación se encuentran ubicados en el ISSEA, así como en los siete hospitales y centros de salud de la capital y los once municipios, o bien, en las oficinas centrales ubicadas en República de Chile número 206, Fraccionamiento El Dorado, Segunda Sección, precisando que es un trámite gratuito que tarda aproximadamente quince minutos y que solo requiere de la credencial del IFE, comprobante de domicilio, CURP y acta de nacimiento.