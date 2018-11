No habría recursos adicionales para municipios por cierre de año: González

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Gobierno del Estado ve complicado repartir recursos adicionales para los municipios de Aguascalientes. El secretario de Finanzas, Jaime González de León, adelantó que si bien algunas alcaldías han pedido apoyos por el cierre de año, estos no alcanzarán desde la Federación.

“Hay alcaldes que han solicitado apoyo. Ya lo solicitó Asientos, El Llano, Cosío, pero la situación para cierre de año viene complicado y las noticias no son buenas”, refirió en entrevista.

El tesorero estatal mencionó que el gobernador del estado Martín Orozco ya acudió a la Secretaría de Hacienda y que él personalmente viajó la semana pasada a la capital del país por el cierre financiero del sexenio y donde se les dejó en claro que será complicado que entreguen recursos adicionales.

“Han sido tres municipios los que pidieron apoyo, pero tradicionalmente lo hacen todos. Lo malo es que normalmente el estado daba los apoyos necesarios, dependiendo del recurso que recibía. Ahora probablemente no haya ese apoyo”, reiteró González de León.

– ¿Cuánto se necesita para esos tres?

– No recuerdo ahora, pero el año pasado entre los diez municipios fuera de la capital, se repartieron 30 millones de pesos.

En torno al riesgo del pago de aguinaldos en los ayuntamientos, el secretario de Finanzas apuntó que eso es responsabilidad de cada presidencia municipal; garantizando que en las dependencias estatales ese recurso ya viene etiquetado.