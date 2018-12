No habrá vacíos en seguridad por cambio de Gobierno Federal: PFP

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Garantizado que no habrá vacíos en materia de seguridad por el cambio de Gobierno Federal, dejó en claro el Coordinador de la Policía Federal Preventiva (PFP) Roberto Raúl Rodríguez Rivero.

El jefe policiaco detalló que en el caso de la PFP, seguirán trabajando de manera normal hasta que no se les informe lo contrario, por lo que no se descuidará la vigilancia de todo el territorio nacional incluido Aguascalientes.

Sin embargo, Rodríguez Rivero mencionó que hasta este momento no se les han informado que funciones o estrategias habrán de realizar a partir de este primero de diciembre.

“La verdad, no tenemos ninguna información, todavía no se da, entonces cuando se de el cambio nos enteraremos, aunque lo único que se nos ha dicho es que habrá cambio pero que serán de manera paulatina”.

La corporación en general está trabajando en estos momentos de forma normal como se vienen manejando, donde de entrada todos los operativos en marcha continúan de acuerdo a los planes iniciales.

Para el caso de Aguascalientes, por el contrario a un vacío se está reforzando la seguridad de la PFP en carreteras federales, puertas de acceso, aeropuerto y central camionera.