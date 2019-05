No habrá un paso atrás en la modernización del transporte de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras bloqueo de calles por dueños de camiones urbanos que están fuera de norma, el titular de la Seggob dijo que no se tolerará su circulación en tanto no regularicen su situación

Después de muchos años de ser omiso, hoy el Gobierno del Estado asume con firmeza la rectoría del servicio de transporte público para darle certeza jurídica y garantizar el respeto a la ley

Gobierno del Estado se mantiene abierto al diálogo con los propietarios de camiones, siempre y cuando no violen la ley, ni afecten a terceros: Enrique Morán Faz

El Gobierno del Estado no dará marcha atrás en el proceso de modernización del transporte público ni permitirá que los dueños de camiones urbanos actúen fuera de la ley, aseguró el secretario general de Gobierno, Enrique Morán Faz, luego del bloqueo de calles que hicieron algunos concesionarios en calles del centro de la ciudad.

Reiteró que después de muchos años de ser omiso, hoy el Gobierno del Estado asume con firmeza la rectoría del sistema de transporte público urbano, con lo que se busca dar certidumbre jurídica y garantizar el respeto al estado de derecho, ya que “un gobierno que aplica la ley, siempre va a dar más confianza a la ciudadanía”.

Morán Faz explicó que quienes se manifestaron son propietarios de unidades que se encuentran fuera de norma y que no cubren los requerimientos que establece la normatividad para circular de manera regular, por lo que no se tolerará su operación en tanto no regularicen su situación y se apeguen a lo que marca la ley.

Destacó que la salida de dichos camiones de ninguna manera afecta el servicio de transporte urbano, ya que desde la semana pasada dejaron de operar precisamente por no contar con el permiso temporal que se otorgó a las unidades que sí dieron cumplimiento en tiempo y forma, por lo que la ciudadanía debe permanecer tranquila.

En ese sentido, el titular de la Seggob expuso que actualmente se encuentran circulando alrededor de 430 unidades en las diferentes rutas, incluyendo los 55 camiones nuevos; dijo que en caso de que estos vehículos no fueran suficientes para atender la demanda de la ciudadanía, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Movilidad, contempla un plan emergente para resolverlo.

Destacó que el Gobierno del Estado mantiene abierto el diálogo con los dueños de camiones urbanos que se encuentran en esta situación, siempre y cuando no violen la ley ni afecten a terceros; comentó que a todos se les ha dado igualdad de condiciones y oportunidades para su transición al nuevo modelo de transporte público.

Cada uno de los propietarios, indicó, recibió información oportuna acerca del Plan de Movilidad que impulsa la administración estatal, además de que todos tuvieron acceso a la convocatoria que se emitió hace algunos meses para incorporarse al nuevo esquema, sin embargo, recalcó, muchos de ellos se resisten al cambio o simplemente su negocio ya no les es rentable bajo el modelo que venían operando.

El funcionario estatal destacó que dentro de las principales peticiones que plantean los dueños de los camiones que hoy bloquearon las calles, destacan el seguir operando fuera de norma, es decir, con unidades en malas condiciones físicas y mecánicas; mantener el control de las rutas preferenciales; e incrementar las tarifas del servicio.

Al respecto, dijo que las dos primeras solicitudes no son negociables, mientras que la tercera ya no es voluntad política del Gobernador del Estado, toda vez que ahora es una decisión que está en manos del Consejo Consultivo del Transporte Público y del Observatorio Ciudadano de Movilidad.

Finalmente, Enrique Morán Faz dijo que como resultado del operativo de seguridad que se implementó durante el bloqueo de las calles en el centro de la ciudad, se trasladaron siete camiones al corralón y se detuvieron doce personas por el delito de resistencia de particulares, haciendo hincapié en que de ninguna manera hubo violación a los derechos de los manifestantes, ni abuso de la fuerza.