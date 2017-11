No habrá negociación en cuentas públicas de Lozano y Martín del Campo: JG

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que no habrá negociación en torno a las cuentas públicas de las anteriores administraciones estatal y municipal, garantizó el diputado panista Jaime González de León, presidente de la comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado.

“Cuando me han preguntado, yo he señalado que no habrá negociación entre las cuentas del gobierno de la administración del ingeniero Carlos Lozano, ni en la del municipio con el ingeniero Antonio Martínez del Campo. El compromiso como presidente de la comisión es que no habrá ningún tipo de negociación”, apuntó.

El priista Lozano de la Torre dejó el cargo de gobernador en noviembre del año pasado y ahora se revelan supuestas anomalías en dependencias estatales por alrededor de 293 millones de pesos, correspondientes al último año de gestión. El diputado panista confirmó esa cifra.

“Les puedo confirmar que para el Instituto de Educación se deben resarcir 97 millones de pesos, para el Fondo Progreso 45 millones de pesos, en la Oficialía Mayor son 77 millones de pesos, el INAGUA con 33 millones de pesos, y la Secretaría de Finanzas son siete millones de pesos. Es lo más representativo”, detalló González de León.

El presidente de Vigilancia adelantó que esta comisión se reunirá el próximo lunes 13, para analizar las cuentas de gobierno del estado y de los once municipios.

El diputado panista calificó de “desafortunado” que se haya filtrado información referente a las auditorías de las pasadas administraciones.