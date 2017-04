No habrá más permisos para venta de alcohol en la FNSM

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- No habrá más licencias para establecimientos de venta de alcohol en el perímetro ferial, señaló de manera tajante el secretario del Ayuntamiento capital Leonardo Montañez Castro, quien agregó que se seguirá trabajando solamente con 150 permisos para esta área.

Lo anterior se determina para contribuir a eliminar el mote de la feria de que es la “Cantina más grande del mundo” durante los meses de abril y mayo.

“Es una instrucción que tenemos de la presidenta municipal, que no se eleve la cifra de los expendios donde actualmente se venden bebidas embriagantes, no se ha otorgado, no ha aumentado en un solo número lo que viene siendo los expendios”.

Con esta medida también se busca tener mayor control de los permisos en la verbena abrileña y que la venta de alcohol se desborde.

Para que esto se lleve a cabo se implementará un operativo especial por parte del área de reglamentos para vigilar no solo el área ferial sino fuera del perímetro que no operen establecimientos de venta de alcohol clandestinos.

Uno de los aspectos en los que se pondrá mayor énfasis en que no se venda alcohol a menores de edad, subrayó el funcionario municipal.