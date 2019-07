No habrá Ley Garrote en Aguascalientes: Saucedo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La aprobación de la llamada Ley Garrote en Tabasco va en contra de la democracia, afirmó el diputado local por el PRD, Jorge Saucedo Gaytán.

“Me parece sumamente incongruente de parte del partido Morena que siempre ha hecho énfasis en cuanto a la libre manifestación de las ideas. Yo creo que esto va en contra de la libre expresión”, señaló.

Saucedo Gaytán indicó que se están generando situaciones difíciles a nivel nacional como la extensión en torno del próximo gobierno de Baja California, de extracción morenista, o el dictamen avalado en Tabasco que prevé penas carcelarias de hasta 13 años a quien se manifieste en espacios públicos.

“Esto no puede ser posible. Si esto hubiera sucedido hace tiempo, Andrés Manuel (López Obrador) cuánto tiempo hubiera estado en la cárcel, después que tomó (Avenida) Reforma durante 47 días”, refirió el perredista.

– ¿Es viable que se puede replicar la Ley Garrote en Aguascalientes?

– Por supuesto que no. Va en contra de la democracia y va en contra de la libre expresión. Eso no es posible.

El perredista consideró que Morena se ha comportado de una manera como oposición y otra como gobierno.

“Hay que ser congruente en lo que se dice y en lo que se hace”, adicionó.