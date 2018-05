No denunciará la CTM por toma violenta de su sede en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- En asamblea extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se determinó que no se presentara denuncia ante la Fiscalía General, por la toma de las instalaciones a su edificio, el pasado primero de mayo.

El veterano dirigente, Alfredo González González, consideró que no tendría caso; primero porque no saben todavía quienes eran y en segundo lugar porque no saben quienes mueven los hilos.

En entrevista colectiva agregó que fuera de algunas computadoras y una cámara fotográfica no se llevaron nada más de las instalaciones, mientras los destrozos se redujeron a 5 puertas de madera con un valor de 800 pesos cada una, por lo que se asumirán esos gastos.

De acuerdo con González González fue lo más sano el no presentar alguna denuncia a efecto de que esto no siga creciendo y de parte de él privilegiar la cordura y ya terminar con esta situación que se presentó, con todas las precauciones para que no se vuelvan a repetir estos hechos.

Más adelante el líder sindical indicó que ya se le dio vista de los hechos a su dirigencia nacional quien sería la encargada de tomar cartas en el asunto.

Finalmente mencionó que seguirá al frente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, filial de la Confederación de Trabajadores de México al tener el apoyo de los sindicatos y de la base trabajadora.