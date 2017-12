No habrá convocatoria para el nuevo fiscal del estado en 2018: Báez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags- No habrá convocatoria para la elección del siguiente fiscal generl del estado, aclaró el diputado panista Gustavo Báez Leos, vocal de la comisión de Justicia del Congreso del Estado.

“El procedimiento será el mismo que hicimos hace un año. No hay una convocatoria como tal, pues yo he escuchado que se habla de una convocatoria y eso no habría”, comentó el legislador.

Báez Leos subrayó que el procedimiento de elección iniciará de propuestas que podrán hacer los 27 legisladores locales, hasta definir un total de cinco nombres del cual se buscará al relevo de Réne Urrutia, actual fiscal, quien terminaría periodo en febrero del siguiente año.

“Cada diputado puede presentar un nombre y de ahí se forma una quinteta. Pero no se vienen a inscribir y no habrá comparecencias públicas. Luego de la quinteta se envía al Ejecutivo para definir una terna del cual se tomará una decisión. Aquellos interesados que buscan la intención de ser parte de este proceso, busquen a su diputado más cercano”, recalcó.

– ¿Urrutia está descartado para reelegirse?

– La ley no lo permite. Está descartadísimo.

El también vicecoordinador de la fracción panista en el Poder Legislativo mencionó que entre los requisitos figura ser mexicano o mexicana, mayor de 32 años y abogado de profesión.