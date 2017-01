“No estoy a favor de uniones homosexuales“: titular de DH en CongresoAgs

Debe analizarse impactos en sociedad de Ags

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- “A título personal no estoy a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo”, reconoció el diputado panista Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Aunque se dijo abierto a discutir el tema del matrimonio igualitario en la entidad, descartó que se tengan iniciativas pendientes para subirse a tribuna en el Poder Legislativo.

También justificó el perfil conservador de la población aguascalentense, “no podemos sacar todos los temas al aire, sin ver qué impacto tienen en la sociedad”.

En entrevista colectiva, Gutiérrez Ruiz Esparza dijo no tener conocimiento en torno a un posible amparo que podría interponer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Eduardo Martín Jáuregui, para obligar al Congreso en cambiar el código civil y pueda consumarse el matrimonio igualitario en Aguascalientes.

– ¿Se puede obligar al Congreso a legislar en ese sentido?

– Hay una figura jurídica casi no usada y es muy difícil que se pueda configurar en la cual por omisión del legislador se pueda obligar a legislar cierta materia, pero es difícil llegar a esa figura. En cuanto ese tema yo les digo que en la Comisión de Derechos Humanos no tenemos iniciativas pendientes. Pero en cuanto se turne lo podemos discutir. Desconozco si el ombudsman realmente vaya a hacer o sólo amenaza con demandar al Congreso, tendremos que esperar los tiempos y esperar si sucede para darle contestación.

– ¿Había iniciativas previas sobre el tema?

– Sé que una del PRD en cuanto a las uniones civiles y no está turnada a Derechos Humanos. Debió ser turnada en la comisión de Justicia.

– Usted lleva dos meses en el cargo, ¿no se ha reunido con el ombudsman?

– Ya hemos tenido reuniones y hemos estado en pláticas. Él trae unos temas que tenemos que trabajar. Estamos pensando en ser una legislatura vanguardista en derechos humanos, pero siempre cuidando los requerimientos de la sociedad y no ir en contra de lo que vivimos, ver la realidad de la sociedad que es Aguascalientes e ir evolucionando poco a poco. No sólo sacar todos los temas al aire, sino ver qué impacto tienen en la sociedad.

– De manera personal, ¿qué opinas de las uniones del mismo sexo?

– De manera personal no comparto el punto de vista. No soy una persona que es parte de la comunidad homosexual, sin embargo hay derechos humanos que se tendrán que respetar, en la Suprema Corte de Justicia tiene una jurisprudencia en cuanto a esto. Pero no quiere decir que nosotros como diputados debamos legislar en eso y esperar cómo viene el juicio de amparo del ombudsman.