No estoy a favor de los exámenes de admisión: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- En la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de los exámenes de admisión que se realizan para acceder a la educación.

En el mismo espacio, señaló que los jóvenes que quieran entrar a una universidad deberían poder hacerlo y que apoyaba la eliminación de dichos filtros, pues la educación es un derecho.

“No estoy por los exámenes de admisión. Creo que todos deben tener la oportunidad de estudiar. Si llegan con rezagos, que haya un periodo de actualización, de mejora educativa, para que puedan estudiar. Pero no rechazar, no estoy por esa política de rechazo”, puntualizó.

“En el periodo neoliberal, precisamente, se utilizó como pretexto el que los jóvenes no pasaban el examen de admisión y se les rechazaba. Fue una mentira. No es que no pasaran el examen, es que no había espacios, porque no había presupuesto en las universidades, el pretexto para poner la educación en el mercado, privatizarla”, señaló.

En su opinión, el presidente agregó por ejemplo que la UNAM recibe a un 60% de estudiantes pobres, ya que se les otorga un pase automático al nivel medio superior en alguna de sus preparatoria.

López Obrador ha señalado que se apoyará a la educación “hasta que se canse el ganso”, en un evento de entrega de las becas “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Además, están en marcha las construcciones de 100 universidades públicas en México.

Con información de El Financiero.