No estamos arrepentidos en el PAN de haber aprobado Reforma Energética: Zepeda

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El PAN no está arrepentido de haber promovido la Reforma Energética, aseguró el presidente del CEN de este partido, Damián Zepeda Vidales.

En rueda de prensa celebrada en la sede estatal del blanquiazul el líder nacional señaló que “por supuesto que no, lo digo de manera muy clara, yo fue legislador en esa Legislatura (la 62), nosotros siempre hemos impulsado los grandes cambios que requiere el país, cuando el PRI fue oposición fue una oposición mezquina y le negó las reformas que requería el país a México, cuando nosotros estuvimos en la oposición fuimos congruentes y decidimos apoyar las reformas aún cuando no fuéramos gobierno, porque queremos que le vaya bien al país, uno no puede cambiar de opinión nada más porque no esta gobernando, por supuesto cuando hay una nueva realidad pueden revaluar, pero en las políticas somos congruentes y constantes“.

Acto seguido Zepeda añadió que “la reforma energética no es la causante del gasolinazo, eso es falso, el causante del gasolinazo es el PRI-gobierno y el papá del gasolinazo se llama José Antonio Meade, es la Reforma Fiscal, la causante de los gasolinazos, casi el 40 por ciento del costo de la gasolina, y todo el PAN y Ricardo Anaya y todo el PAN votó en contra, casi el 40 por ciento del costo de la gasolina son impuestos, hazme el favor, el costo de la producción y el costo del petróleo tiene que ver con la gasolina pero no tiene que ver que lo tengamos tan alto, el problema es el gobierno que quiere cobrarle IVA y IEPS a todos los ciudadanos y por eso estamos pagando casi un 40 por ciento de sobreprecio en las gasolinas. Nuestras propuesta es bajar el IEPS y tener menor costo a la gasolina“.

Luego se le recordó que fue el PRD quien aprobó la Reforma Fiscal su actual aliado en el frente que conforman además del PAN el MC, ante lo que respondió “sin duda alguna, primero no todos, y segundo yo diría que le saquen la cuenta a MORENA cuantos eran diputados federal (del PRD) que el PAN votó en contra, empezando por ahí“.

Asimismo insistió que los culpables del gasolinazo son el PRI, Hacienda, Meade y “lo aceptan además“.

Posteriormente al hablar del PRD, comentó “sobre la suma y la coalición, estamos muy orgullosos de la suma que hicimos, reconocemos que tenemos diferencias, yo se los digo, pensamos distinto claro, y eso nos fortalece, PAN, PRD y MC nos sumamos en una coalición para tratar de mejorar este país“.

Finalmente criticó a Andrés Manuel López Obrador de quien dijo significa el cambio pero al pasado, mientras que Ricardo Anaya significa el cambio hacia el futuro, por lo que la elección del próximo 1 de julio para renovar la presidencia de la República solo es entre ellos dos.