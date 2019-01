No está olvidado tema de concesiones de taxi entregadas por CLT

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El asunto de las concesiones de taxi entregadas descaradamente por el ex gobernador Carlos Lozano de la Torre al final de su administración no está en el olvido por parte del gremio de taxistas, según el líder del grupo “Panteras”, Jesús De Lira.

Acusó a su homólogo Refugio Eudave de Taxistas Revolucionarios de defender la entrega de las concesiones porque el mismo recibió una de estas, violando el código urbano, pues no podía ser acreedor a una más y aún así salió otra a su nombre.

“Cuco trae doble interés, se le respeta, pero creo que no tendría moral para decir por quedar bien con los choferes de que se haga una revisión”.

El dirigente dijo que esas concesiones deben estar en manos de verdaderos choferes y no de los “cuates” quienes las siguen explotando.

El gobernador Martín Orozco Sandoval fijo de plazo entre enero y febrero en este tema, por lo que están a la espera de que se les informe del estatus real y se cumpla el compromiso de la entrega a verdaderos trabajadores del volante.

Ahora mismo se conoce que hay alrededor de 86 concesiones ya liberadas en favor de choferes y quedan 216 en revisión, advirtiendo que el tema ni está muerto, ni mucho menos en el olvido, por lo que están esperando los tiempos y sobre todo que el gobierno cumpla a su palabra.