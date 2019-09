No está jubilado de la política Gabriel Arellano

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El ex alcalde priista de Aguascalientes Gabriel Arellano Espinoza, dijo que no está jubilado de la política, apuntando que es un tema que le gusta, teniendo aún edad y posibilidades, aunque no se tienen proyectos de momento, pero no se descarta volver a la actividad en el mediano o largo plazo.

-¿Volverías a regresar a los partidos que tanto criticaste?

-Yo nunca he dicho que volvería a a algún partido político ¿o sí?.

-¿Pero, si te hicieran la invitación?

-Yo no volvería; recuerden que yo renuncié a los partidos hace cinco años, entonces no regresaría, soy independiente ciudadano.

Previo al tercer informe de la alcaldesa Teresa Jiménez, el ex edil capitalino en entrevista puntualizó que se fue para siempre de los partidos políticos.

-¿Pero jugaste con Morena?

-No, yo no soy de Morena, yo sigo siendo un ciudadano común y corriente.

Por cierto, sobre la situación que vive su ex partido el tricolor, Arellano Espinoza expresó que no tiene más que agradeciéndote para el instituto político que le dio la oportunidad de ser alcalde, por lo que no abundaría en el tema.