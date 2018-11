No es viable el endeudamiento de Gobierno de Aguascalientes: PES

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Persiste las dudas entre diputados de oposición en torno al proyecto de endeudamiento por 1,200 millones de pesos que ha planteado el gobierno panista de Aguascalientes y que sería pagable a 20 años.

Al respecto, Karina Banda Iglesias, diputada del Partido Encuentro Social, puntualizó de entrada que el empréstito no es necesario. “No lo considero viable el endeudamiento. Creo que debemos de apostarle más la Federación, se que ahora están temerosos por el cambio de gobierno, pero en todo caso podemos buscar otras vías de acceso a un financiamiento”.

Banda Iglesias ofreció estudiar la propuesta del Ejecutivo a fin de encontrar todos los aspectos que contenga: “vamos a revisar las cuentas pequeñas que luego se hacen más grandes y el costo financiero del mismo. Ver qué cantidades se van ir destinado y para qué rubros”.

El gobierno del estado habría justificado el proyecto de endeudamiento para la construcción de un centro de seguridad C5 y un plan de movilidad.

La diputada del PES recalcó que “si no está bien soportado y si no es la mejor opción, hay que proponer otras pues un plan de movilidad sí urge a Aguascalientes, pero que no sea gastar por gastar”.

Previamente la bancada de Morena, a través de la diputada Natzielly Rodríguez, había mostrado sus reservas en cuanto al proyecto de endeudamiento que propone Gobierno del Estado.