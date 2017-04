No es prioridad para el PAN tema de matrimonios gays: Paulo Martínez

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Paulo Martínez López, presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que en el blanquiazul han estado del lado de la defensa de la vida y de las familias naturales, por lo que el hecho de que la bancada panista haya hecho omisión en dichos asuntos, “no es prioridad para nosotros, sino de un solo diputado del Partido de la Revolución Democrático (PRD), que es quien está haciendo todo el ruido”.

Recalcó que en el PAN están ocupados “en asuntos verdaderamente importantes para la sociedad y tocaremos dicho asunto cuando llegue el tiempo correcto para hacerlo, porque no hay un mandato directo y definitorio para el congreso del estado”. Sin embargo, dejó claro que no aceptarán amenazas o condiciones por parte del Frente Nacional por la Familia ni de las asociaciones Pro Gay, respecto a no apoyar a los diputados que promuevan el que se vote a favor del matrimonio igualitario. “Les pedimos sensatez y debates de altura sobre este tema”, dijo.

Al respecto, declaró no saber qué tan buenos o malos sean los matrimonios igualitarios para el tejido social de Aguascalientes. “Hay que tener un estudio muy a fondo al respecto porque es un tema que tiene muchas aristas para ver si afecta o no a la sociedad, además de que se ha mediatizado completamente”.

Asimismo, reiteró que para el PAN no es un asunto urgente, como lo son las reformas estructurales con miras al proceso electoral de 2018. “Debemos ser muy objetivos respecto al tema, por lo que esperaremos los tiempos correctos para debatirlo, por lo que nadie debe amenazar a los diputados”, concluyó.