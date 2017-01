No es la clave contra la inseguridad en las escuelas la Operación Mochila

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- El ombudsman local, Jesús Eduardo Martín Jaúregui, se unió a la versión dada por el gobierno estatal, en voz de Martín Orozco Sandoval, mandatario de la entidad, al asegurar que el operativo ‘Mochila Segura’ no es una solución integral ante un posible atentado perpetuado por algún estudiante, tal como pasó en Monterrey hace unos días.

Tras aclarar que aún no se reúne con Raúl Pérezchica, titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), dejó claro que la CEDH ha recomendado que no es saludable –al menos en una posible primera etapa de revisiones- que intervenga la policía. “Ya les hemos hecho la invitación para que no estén presentes”, dijo.

Insistió en que para acabar con el problema hacen falta muchas acciones más allá de abrir una mochila (acto que muchos sectores de la sociedad han catalogado como un arrebato contra los estudiantes). “Pueden encontrar la forma de introducir artefectos más allá de la mochila, incluso con la complicidad de algún trabajador”, explicó.

Reiteró que si Aguascalientes quiere poner en marcha el operativo, “se debe hacer con el personal de la escuela y los padres de familia”. Agradeció la disposición mostrada por las fuerzas policiales, desde donde ha llegado la postura de participar solo si les indica. “Son 275 mil alumnos a revisar; no se daría abasto”, comentó.