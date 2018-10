No descartan existencia de celulares en penales de Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No se descarta la existencia de teléfonos celulares al interior de los penales de Aguascalientes para realizar llamadas de extorsión; sin embargo hasta el momento en las revisiones que se han realizado no se ha encontrado absolutamente ninguno, ni se ha detectado este tipo de actividades ilícitas, señaló el Secretario de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza.

Contrario a lo que se decía en anteriores administraciones de que los Ceresos de Aguascalientes estaban dotados con inhibidores de llamadas del interior, el jefe policiaco indicó que no cuentan con tal equipo y que apenas se gestionará para la adquisición de los mismos, aunque son bastante elevados en sus costos.

Sobre información de más de 3 millones de llamadas que salen de los penales del,país, insistió en que no se han detectado localmente estos casos, donde para el caso de Aguascalientes de donde más provienen llamadas de extorsión son del penal de Altamira, Tamaulipas.

El último de los cateos a todo un penal se realizó apenas el día de ayer en el conocido Aguascalientes, donde el resultado fue sin novedad, es decir no se detectaron ni drogas, ni armas, ni mucho menos celulares.

Indicó que la recomendación a la población continúa siendo que a cualquier sospecha de una llamada de extorsión cuelgue el teléfono y de ninguna manera le siga el juego a los delincuentes.