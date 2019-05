No descarta PAN que camioneros retomen protestas con fines electorales

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que los transportistas no politicen el tema de la circulación de nuevas unidades para presionar en la actual temporada electoral, pidió la diputada Gladys Ramírez Aguilar, presidenta de la comisión de Transporte Urbano en el Congreso del Estado.

“Los invitamos a que no lo hagan, pero la verdad es que todo es impredecible y es probable que lo hagan con esa intención de pegar con cuestión de fines políticos ahora que tenemos elecciones”, comentó la legisladora por el PAN.

El pasado lunes 20, se generó un manifestación de camioneros urbanos en pleno centro de la ciudad, en protesta por la introducción de nuevas unidades promovidas por gobierno del estado mientras otras no han recibido la autorización correspondiente para circular.

Esto derivó en la detención de algunas personas y unidades que no cumplían con los requisitos para su operación.

Ramírez Aguilar abundó: “están exigiendo que se les dé el permiso, pero ni siquiera cuentan con sus papeles en regla. Como concesionarios, están fuera. Nosotros les invitamos a que se acerquen y regularicen su situación y seguir laborando; pero cambiando las unidades”.

La legisladora panista cuestionó además que en el paro de la semana pasada, algunos camioneros se hayan acompañado de menores, lo cual estableció que puede ser contraproducente en cuestión de salud, “pues para los niños puede ser traumante esta situación”.

Las elecciones por la renovación de las once alcaldías de Aguascalientes se celebrarán el próximo domingo 2 de junio.