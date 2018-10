No descarta Jiménez pedir licencia para reelección

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa de esta ciudad, Teresa Jiménez Esquivel reiteró que esperará hasta el siguiente año para formalizar una eventual reelección en el cargo bajo las siglas del Partido Acción Nacional.

“Vamos a ajustarnos a los tiempos y lo que diga el partido. Ver los procedimientos internos que vamos a tener. Se están armando todas las piezas para ir en unidad lo que viene a ayudar”, expuso en entrevista.

– ¿Ratificas tu interés?

– El próximo año. Primero quiero terminar estos procesos y trabajar hasta el último que nos permita este procedimiento y esperamos el día de mañana avisarles la decisión que se tome ya formal.

Jiménez Esquivel, al igual que las otras diez alcaldías de Aguascalientes, tendrá la facultad legal de reelegirse en las votaciones intermedias de 2019, cuyo proceso electoral arrancó este miércoles.

Previamente, el líder estatal del PAN Paulo Martínez había propuesto que los cuatro alcaldes panistas de la entidad pidan licencia a sus puestos para ir por la reelección.

Al respecto, la presidenta municipal de la capital coincidió con el dirigente panista: “Paulo lo comentó y que todos los que tenga intención. Así pasó con los diputados (locales) y nosotros nos estaremos apegamos a lo que el partido nos diga”.

Teresa Jiménez añadió que antes de definir su reelección, tomará en cuenta una evaluación con la ciudadanía que se realizaría a comienzos del siguiente año.

“Yo siempre le he dicho a la gente que trabaja con nosotros, si no tenemos una buena evaluación, no podemos ir. Pero si se da una calificación buena, nos ajustaremos a las reglas del partido”.