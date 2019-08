No descarta DH que en Aguascalientes haya Trata de personas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aunque de momento no se tiene ninguna queja formal presentada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por casos de Trata de personas, no se descarta que si se esté dando el delito en el estado, principalmente mediante la contratación de mujeres en centros nocturnos, señaló el ombudsperson, J. Asunción Gutiérrez Padilla.

-¿Se señalaba que Aguascalientes estaba dentro de un corredor de Trata de personas, ustedes tienen algún informe?

-No tenemos ninguna queja en primero, y en segundo es un tema que tenemos atender puesto que también es una violación a los derechos humanos, aunque la Fiscalía es la competente para atender estos casos al ser un ilícito.

Insistió en que si bien no hay quejas formales, desde luego que en Aguascalientes si existe la Trata y sería un error no reconocerlo.

-¿Ustedes conocen entonces de algún tema de Trata?

-No tenemos duda que existe, hubo un caso aunque no en mi administración de mujeres extranjeras trabajando en la zona de tolerancia y no quisieron poner queja por cuestiones de su estatus legal en el país.