No defenderemos a nadie. No importa que sean servidores públicos: MOS

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- El gobernador del estado, el panista, Martín Orozco Sandoval, se refirió a la orden de aprehensión por homicidio doloso, calificado con premeditación y ventaja, en contra del comandante Jesús y del oficial Jorge Omar de la Policía Estatal, en agravio de José Julíán, comerciante de Calvillito, quien fue encontrado sin vida el pasado 5 de marzo. “La fiscalía actuó rápido, dando otra cara respecto a lo que antes sucedía”, precisó el mandatario.

Además, dejó claro que caerá todo el peso de la ley en los detenidos e incluso en otros involucrados, sin importar de quiénes se tratan. “No defenderemos a nadie, aunque estén coludidos algunos servidores públicos; se aplicará la ley”, comentó Orozco Sandoval, reiterando la pronta respuesta de la Fiscalía General, quien emitió un comunicado de prensa informando sobre las detenciones.

Asimismo, aseveró que no hace falta dar indicaciones para generar limpias en las dependencias encargadas de la seguridad del estado, “porque eso se hace todos los días, debido a que no tenemos la garantía de que no se corrompan”. Eso sí, invitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que ejerza la mano dura y sobre todo, “esté coordinada con la Fiscalía General”.

Recordó que de los 113 millones de pesos que tiene como presupuesto, parte importante de ese dinero se ejercerá en capacitación en los elementos de seguridad para de una vez por todas hacer valer el respeto a los derechos humanos de las personas. Como complemento, pidió a Martín Jaúregui Clemente, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que comience los trabajos del Programa Estatal en este rubro. “Confío en que con su experiencia hará uno bueno y lo aprobaremos”, dijo.

Por último, avisó que su gestión se enfocará más en la promoción de los Derechos Humanos, para que la gente aguascalentense y sobre todo las dependencias de seguridad, terminen de entender por completo de lo que se trata.