No declinaré en ningún sentido; lo que nos interesa es ganar: Meade

Ramos Arizpe, Coah.- El candidato presidencial de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal), José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que no declinará en favor de Ricardo Anaya Cortés, como le propuso el mismo aspirante del PAN.

Estamos en esta campaña para ganar; no nos interesa cuál sea la final, la trayectoria; lo único que le interesa a esta campaña es tener el primero de julio la voluntad de la mayoría de los mexicanos y ganar la elección , sostuvo.

–¿No va a declinar? –se le preguntó en conferencia de prensa.

–Meade no declina en ningún sentido. No declina en su deseo de que los departamentos (que asegura son propiedad del candidato presidencial del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador) ayuden a los damnificados (por los sismos en la Ciudad de México) y no declina en su aspiración a lo que estoy seguro será realidad el primero de julio, que es que habré de ganar la elección –replicó.

Un día después de que Andrés Manuel López Obrador le pidió que si va a perder la Presidencia, lo haga con dignidad, Meade aseguró que el abanderado de Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) pretende desviar la atención sobre las dudas respecto a su situación patrimonial.