No creemos en el autoimpuesto Anaya, pero si en el impuesto Meade: tránsfugas de MC

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La dirigencia estatal del PRI en la entidad presumió a un puñado de jóvenes del PRD y de Movimiento Ciudadano que se pasaron a sus filas luego de que aseguraron no comulgan con el “joven dictador autoimpuesto“, el panista, Ricardo Anaya precandidato del Frente por México conformado por PAN, PRD y MC.

En rueda de prensa celebrada en la sede tricolor, un puñado de jóvenes cobijados por integrantes del organismo priista, Red de Jóvenes anunciaron que no creían en el “autoimpuesto, Ricardo Anaya quien se está quedando solo, ya se fue el mejor cuadro del PAN, que era Margarita Zavala, ya se bajó de la contienda el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y nosotros creemos en José Antonio Meade porque él si le va a cumplir a los jóvenes“, señaló Emanuel Salazar quien hasta hace unas semanas se presentó como como dirigente de los jóvenes de Movimiento Ciudadano, un partido que no cuenta con muchos fieles a su causa, además de que ni siquiera recibe prerrogativas estatales al no alcanzar el 3 por ciento de la votación de la última elección estatal en el 2016.

Cuando se le preguntó sí creía en el impuesto José Antonio Meade por el dedazo del presidente de la República, el priista, Enrique Peña Nieto, Salazar quien ya vestía un chaleco rojo con el escudo del Revolucionario Institucional, soslayó esa situación y justificó que él junto con “decenas“ se pasaban al PRI “porque acá si hay unidad“.

Posteriormente, Daniel Galván, el líder de la Red de Jóvenes dijo desconocer el número de los “rebeldes“ que se pasaron a las filas del Revolucionario Institucional, al estar acompañado también del ahora experredista, Jesús Diosdado Marmolejo, excandidato a diputado por el municipio de El Llano, quien también aseguró a El Clarinete tener “cientos“ de simpatizantes que hará lo propio, luego de que dicen no fueron apoyados con candidaturas en el sol azteca.

Finalmente, Enrique Juárez también señaló desconocer el número de los nuevos priistas, pero si reconoció que en el último año 151 se dieron de baja de esta formación política.