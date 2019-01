“No conozco a Lozano, ni a Lorena” : de la Cruz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tras anunciar que asume las riendas de Morena Aguascalientes, David de la Cruz Gutiérrez descartó vínculos con militantes del Partido Revolucionario Institucional.

En conferencia de medios, de la Cruz Gutiérrez indicó que en su calidad de secretario general tomará el relevo de Aldo Ruiz, quien dejó la presidencia estatal del partido.

“Asumo la responsabilidad y la representación electoral del partido como me facultan los estatutos”, refirió.

Lo anterior, a unas semanas de que la designación de Raúl Reyes Agüero como comisionado estatal generó molestias en un sector de la militancia, quienes criticaron el nombramiento de un ex funcionario de la pasada administración por el PRI. Lo cual inclusive generó un cierre de las instalaciones locales en diciembre último.

Por lo pronto, David de la Cruz dijo que Reyes Agüero seguirá en el partido; aunque no necesariamente como voz de mando.

“(Reyes) ha estado ayudando a que el partido crezca. Es un personaje importante”, añadió.

– ¿Has tenido alguna complicación para ejercer el cargo?

– En lo absoluto. Estamos allí desde hace dos semanas y no hemos tenido problemas.

La designación de Raúl Reyes por parte de David Monreal Ávila generó versiones de un presunto contubernio con el ex gobernador priista Carlos Lozano, luego que Reyes trabajó en la gestión de Lozano y éste a su vez lo hizo con Ricardo Monreal en su paso como gobernador de Zacatecas.

Al respecto, el secretario de Morena negó relación con Lozano y con la ex candidata priista Lorena Martínez.

“Lo voy a decir muy claramente: Morena no tiene ninguna injerencia y no tiene por qué tenerla. Carlos Lozano y Lorena Martínez no son parte de la vida orgánica. Yo personalmente no los conozco y no he cruzado palabras con ellos”, enfatizó.

En torno al próximo proceso electoral, de la Cruz dijo que se espera tener candidatos para inicios de marzo, de cara a las votaciones del 2 de junio para renovar las once alcaldías.