No concluirán Hospital de Pabellón este año

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No se concluirá este año el Hospital de Pabellón de Arteaga a 60 camas por falta de recursos, señaló el secretario de Obras Públicas del Estado, José de Jesús Altamira Acosta.

Se requieren por lo menos de 200 millones de pesos en infraestructura para concluir las obras, por lo que de antemano se buscará gestionarlos con las autoridades de salud del próximo gobierno federal, adelantó.

Incluso el proyecto ya fue incluido dentro de los prioritarios para 2019, donde por parte de quién sería el próximo titular de salud federal se ha adelantado que habrá apoyo para el estado en el particular.

Aseguró que la obra no está parada por completo toda vez de que hay en proceso de ejecución 50 millones de pesos, siendo trabajos que se han llevado de manera paulatina; recordando que a esta administración se le heredó inconclusa la obra e incluso se detectaron algunas irregularidades en su momento.

Existe también una denuncia ante la contraloría, teniendo que haber gestionado esta administración con los contratistas para hacer un término anticipado, donde se están aplicando los 50 millones de pesos en referencia este año.

La infraestructura no corre riesgo como se mencionó en su momento de que por ahí pasaba una falla, donde la Universidad Autónoma de Aguascalientes intervino con un estudio determinando que se trataba de una corriente de agua que existió y que ya estaba seca, sin tener mayor problema; sin embargo aún con ello el módulo que se habría de construir en esa zona se cambio por cualquier situación.