Niveles en calidad del aire se mantienen de buenos a regulares

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los niveles en la calidad del aire en el estado se han mantenido de buenos a regulares, informó la titular de la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental, Ofelia Castillo.

La funcionaria ambientalista relató que en esta temporada los niveles de contaminación aumentan, aunque por el momento se han mantenido entre los 72 y hasta 99 puntos IMECAS que has sido los más cercano a la fase de alerta.

Atribuyó el hecho de que exista mayor contaminación en esta temporada a las quemas que muchas veces se realizan a contenedores, pero principalmente al número de unidades circulando para realizar compras lo que genera tráfico en las calles y mayor tiempo en los traslados contaminando más el ambiente.

En años anteriores si se han alcanzado en algunos días más de los 100 puntos, aunque por la planicie donde se encuentra Aguascalientes permite un rápido desplazamiento de las partículas, sin dejar de reconocer que existe un riesgo.

Apuntó que por el momento se continúa sin tener que implementar medidas drásticas como un Hoy No Circula, aunque también para que esto no ocurra exhortó a los propietarios de unidades a tomar conciencia de mantener afinadas las unidades y al cumplimiento de la verificación, donde más del 70% de la contaminación es generada por los automotores.