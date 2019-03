Niños de orquestas del MuniAgs se preparan para tributo a Metallica

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Niñas y niños integrantes de la Comunidad de Orquestas Municipales de Aguascalientes COMPÁZ y el grupo AHRSIS invitan, a través del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), al concierto Metallica Sinfónico que celebrarán el sábado 16 de marzo de 2019 a las 8 de la noche en el Teatro Aguascalientes.

Fans metaleros de esta prestigiada banda estadounidense, fundada por James Hetfield y Lars Ulrich en los años 80, vivirán emocionantes momentos al admirar el talento de 130 pequeños así como de los integrantes de AHRSIS en el escenario.

“Enter Sandman”, “Master Of Puppets”, “Nothing Else Matters” y “For Whom The Bell Tolls” son solo algunas de las melodías más representativas de Metallica que harán vibrar el recinto.

Niñas y niños de COMPÁZ externaron su entusiasmo de ser parte de estos eventos, en donde se vuelven un solo ensamble con el violín, el chelo, la flauta y demás instrumentos a través de los cuales expresan sus sentimientos.

Metallica es considerada como una de las cuatro mejores bandas de Thrash Metal con millones de seguidores en el mundo junto con Slayer, Anthrax y Megadeth. Han sido multigalardonados a nivel internacional, en nueve ocasiones en los Grammys, por la American Music Awards, la revista Billboard y la cadena MTV. Poseen una estrella en el Paseo de la Fama de la revista Kerrang.

Los boletos para esta función podrán adquirirse en las taquillas del Teatro Aguascalientes y en el sistema Show Ticket. Para mayores informes las personas pueden comunicarse a los teléfonos 3 37 48 58 y 3 37 48 59