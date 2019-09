“Ningún cura me va a decir lo que tengo que hacer”: Sánchez Mendoza

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Responde el Secretario de Seguridad Pública estatal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza a señalamientos del vocero de la Diócesis de Aguascalientes Felipe Gutiérrez Rosales, quien la mañana del pasado lunes criticara en su conferencia semanal las acciones de blindaje a las fronteras del estado contra la delincuencia.

-¿El vocero de la Iglesia Católica decía que no era tan necesario blindar la entidad porque ya se encuentran aquí los grupos delincuenciales?

-Bueno, como te digo, que me va a decir un cura a mí, es como si yo le enseñara a decir misa, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y ahí está la prueba y los resultados.

-¿Existe trabajo de inteligencia secretario?

-Por supuesto, por supuesto, ahí está demostrado, aunque somos víctimas de todo lo que pasa en el estado, tenemos (…) y ustedes lo saben unos vecinos un poco rijosos, donde se está combatiendo el delito con coordinación e inteligencia y quien no esté convencido está en el limbo.